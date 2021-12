Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsrückstau - Krankenwagen

Lippstadt (ots)

Aufgrund eines Verkehrsrückstaus auf der Stirper Straße kam es Donnerstagmittag (16. Dezember 2021), gegen 12.10 Uhr, zu einem Auffahrunfall in Höhe zur Akazienstraße. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Soest befuhr zuvor die Stirper Straße, um dann nach rechts in die Akazienstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 61-jährigen Autofahrer vom Möhnesee, der aufgrund eines Verkehrsrückstaus anhalten musste. Durch den folgenden Auffahrunfall verletzte sich der Mann leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden lag bei circa 1.100 Euro. (reh)

