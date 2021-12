Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mit Fahrrad Bus aufgefahren - Krankenwagen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag (16. Dezember 2021), gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 70-jährige Lippstädterin mit ihrem Fahrrad die Straße "Bahnhofsplatz" in Richtung Rixbecker Straße. Als sie vom Radweg ihre Fahrt auf der Straße fortsetzen wollte, bemerkte sie einen vor sich befindlichen Linienbus zu spät, der sie kurz zuvor überholt hatte und nach links in die Ferdinandstraße abbiegen wollte. Sie fuhr dem Bus von hinten auf und kam zu Fall. Mit leichten Verletzungen brachte sie eine Rettungswagenbesatzung zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt. (reh)

