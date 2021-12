Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Schockanrufe - Betrüger machen Beute

Kreis Soest (ots)

Durch kreisweite Schockanrufe haben "falsche" Polizisten wieder nach Opfern gesucht. Am Donnerstag (17. Dezember 2021) verzeichneten die Ordnungshüter mindestens 10 Fälle, unter anderen aus Soest, Bad Sassendorf, Möhnesee, Werl, Anröchte und Warstein. Bei einem Anruf konnten sie eine ältere Dame mit ihrer miesen Masche "hinters Licht" führen. Sie schockten die Rentnerin, indem eine Anruferin vorgab, ihre Schwiegertochter zu sein. Diese berichtet dann von einem Autounfall, bei der sie ein Kind totgefahren hätte. Ihr Sohn wäre auch dabei gewesen. Es folgten daraufhin Gespräche mit einem angeblichen Polizeibeamten und Staatsanwalt. Ziel des Ganzen: Geld und Schmuck. Die ältere Dame könnte über die Zahlung eines Geldbetrages ihren Sohn und die Schwiegertochter wieder freibekommen. Als Zahlungsmittel wurde von den Betrügern auch Schmuck akzeptiert. Die Rentnerin sollte ihr Geld von der Bank abholen und wurde zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Den Bankangestellten sollte sie im Falle der Nachfrage erklären, dass das Geld für ein Auto sei. Damit die Betrüger sicherstellen konnten, dass die Frau während des Betruges keine weiteren Angehörigen oder die Polizei anrufen konnte, sollte sie während der ganzen Zeit das Telefongespräch verbunden lassen. Als Übergabeort wurde ein Krankenhaus in Soest an der Walburger-Osthofen-Wallstraße vereinbart. Dort übergab sie an eine Frau Bargeld und Schmuck. Als sie später ihren Sohn anrief um sich nach ihm zu erkundigen, fiel der Schwindel auf. Die Tatverdächtige, die das Bargeld und den Schmuck entgegengenommen hatte war

- circa 40 - 45 Jahre alt - schätzungsweise 150 cm groß - dunkelblonde Haare - volles Gesicht - sprach Deutsch, ohne Akzent

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft jemals Geld oder Schmuck fordern würden. - Legen Sie auf!!!, wenn Sie von unbekannten Personen angerufen werden und diese sich nach Geld, Schmuck oder sensiblen Daten erkundigen wollen. - Die Betrüger sind äußerst versiert bei ihrem Vorgehen und setzten ihre Opfer massiv unter Druck. Geben Sie ihnen keine Chance Sie zu belügen und zu betrügen. Legen Sie auf!!! - Kinder und Enkel sollten immer wieder mit ihren Eltern und Großeltern über diese Maschen sprechen und sie warnen. (reh)

