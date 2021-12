Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall - Aufgefahren

Lippstadt (ots)

Zu einem Auffahrunfall an einem "Zebrastreifen" kam es am Donnerstag (16. Dezember 2021), gegen 13.10 Uhr, an der Bahnhofstraße/Woldemei. Ein 58-jähriger Mann aus Salzkotten befuhr mit seinem Wagen die Bahnhofstraße in Richtung Woldemei. Als er am Kreisverkehr nach links schaute, bemerkte er nicht, dass eine vor ihm fahrende, 48-jährige Frau aus Oelde mit ihrem Wagen bremste und einen Fußgänger den "Zebrastreifen" überqueren ließ. Infolgedessen fuhr der 58-Jährige der Frau aus Oelde mit seinem Wagen auf. Durch den Aufprall verletzte sich diese leicht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 4.000 Euro geschätzt. (reh)

