Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Verkehrsunfall - Radfahrer kommt ins Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Mit einer Fahrt ins Krankenhaus endete am Freitagmorgen (17. Dezember 2021), um kurz nach 8 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Lippestraße in Lipperode. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus Lippstadt befuhr zuvor auf dem Radweg die Lippestraße in Richtung Bismarckstraße, als ein 46-jähriger Autofahrer aus einer Hofeinfahrt herausfuhr, den Radweg kreuzte und den herannahenden Zweiradfahrer übersah. Durch den folgenden Zusammenstoß fiel der 55-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

