Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Prügelei

Soest (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. Dezember 2021) kam es gegen 01.52 Uhr im Bereich der Hansastraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Über die Ursache des Streites zwischen den 8 Teilnehmern im Alter zwischen 15 und 39 Jahren gab es unterschiedliche Angaben. Fest steht jedoch, dass am Ende der Schlägerei ein 33 und 34-jähriger Mann aus Hamm ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Zumindest einer von ihnen verblieb dort stationär. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell