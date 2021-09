Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: 25 Jahre alte Frau von Hund gebissen

Ludwigsburg (ots)

Eine 25 Jahre alte Frau wurde am Montagabend in der Straße "Im Hasenbühl" in Schönaich von einem Hund in den Unterarm gebissen. Die Frau ging gegen 19.00 Uhr auf Höhe des Rathauses an einem noch unbekannten Mann vorbei, der einen angeleinten Hund führte. Als sie den Hund bereits fast passiert hatte, sprang dieser sie plötzlich an und biss in ihren Unterarm. Der Mann zog den Hund zurück und entschuldigte sich bei der Frau. Diese bat ihn kurz zu warten. Sie wollte in ihre nahegelegene Wohnung gehen und ihr Handy holen. Als sie zurückkam, waren Mann und Hund verschwunden. Die Frau, die Verletzungen erlitt, wurde vom Hausarzt versorgt und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Der Hund soll mittelgroß gewesen sein und ein graues Fell haben. Der Mann wurde als etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Sein Alter wurde auf etwa 40 Jahre geschätzt. Er hat helle Haare und trug eine kurze Hose und ein T-Shirt. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 677000, bittet Zeugen sich zu melden.

