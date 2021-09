Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Diebstahl von Ortsschildern

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Ortsschilder der Gemeinde Gärtringen. Die Schilder befanden sich im Aidlinger Weg, im Rohrweg und in der Ludwig-Thoma-Straße. Die Stahlrohrrahmen in denen die Schilder befestigt waren, wurden zudem beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 900 Euro. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, ermittelt wegen Diebstahl sowie Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich zu melden.

