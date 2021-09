Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Stettiner Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die am Montag gegen 14.30 Uhr in der Stettiner Straße in Ludwigsburg einen Unfall beobachtet haben. Eine 77 Jahre alte Nissan-Fahrerin war zunächst in der Oststraße unterwegs und bog an deren Ende nach rechts in die Stettiner Straße ab. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker fuhr in diesem Moment vom Fahrbahnrand an. In der Folge prallte der Unbekannte gegen den Nissan. Zunächst stieg der Fahrer aus und unterhielt sich mit der 77-Jährigen. Es gab an zur Seite fahren zu wollen. Stattdessen setzte er sich in seinen PKW, vermutlich einen älteren, schwarzen VW Golf mit Ludwigsburger Kennzeichen, und fuhr davon. Am Nissan entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

