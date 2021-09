Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Jugendliche beim Sprayen erwischt - Zeugenaufruf (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Nachdem zwei Jugendliche am Montag gegen 15:30 Uhr von einem Mann in Sindelfingen-Maichingen beim Sprayen erwischt wurden, sucht die Polizei weitere Zeugen, die die Beiden identifizieren können. Der Mann traf auf die Jugendlichen, als diese gerade im Tiefgaragenabgang des Bürgerhauses in der Sindelfinger Straße die Wand mit blauer Farbe besprühten. Die zwei Jugendlichen rannten dann davon, als er sie ansprach. Gegen später wurden weitere Sachbeschädigungen gemeldet. In der Brühlstraße hatte man mit blauer Farbe einen Gartenzaun und ein KFZ-Kennzeichen besprüht.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: etwa 150 bis 160 Zentimeter groß, etwa 13 oder 14 Jahre alt, schwarze Haare, Camouflage-Weste Täter 2: etwa 170 Zentimeter groß, blonde Haare

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen unter Tel. 07031 204050 entgegen.

