POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Lindenstraße

Am Montag kam es zwischen 14.50 Uhr und 15.30 Uhr in der Lindenstraße in Bietigheim-Bissingen zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen Ford, der am Straßenrand stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

