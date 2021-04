Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Versuchter Einbruch ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Corona-Party in einem Privathaushalt ++

Oldenburg (ots)

++ Versuch Einbruch Hallenbad ++ In der Zeit von Donnerstag auf Freitag, 08/09.04.2021, 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr, versuchen unbekannte Täter in das Hallenbad Eversten einzubrechen. Die Abdeckung zu einem Belüftungsschacht wird gewaltsam geöffnet. Da der Schacht über eine weitere Sicherung verfügt, bleibt es bei dem Einbruchversuch.

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Am Samstag, den 10.04.2021, erhält die Polizei um 00.39 Uhr den Hinweis, dass ein Pkw in auffälliger Fahrweise geführt wird. Der Pkw soll in Schlangenlinien die Hundsmühler Straße befahren und dabei ohne erkennbaren Grund abgebremst werden. Die Pkw-Führerin, eine 58jährige Oldenburgerin, wird an der Halteranschrift angetroffen. Sie steht unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,28 Promille. Auf der Polizeidienststelle erfolgt eine Blutentnahme, der Führerschein wird sichergestellt.

++ Corona-Party ++ Am Samstag, den 10.04.2021, wird der Polizei um 02.20 Uhr eine Feier in einer Privatwohnung in der Osterstraße gemeldet. Die Beamten stellen in der Wohnung acht Personen aus sechs verschiedenen Haushalten fest. Die Feier wird beendet, gegen die acht Oldenburger, im Alter von 19 bis 21 Jahren, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

