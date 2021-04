Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Brand einer Gartenlaube++

Oldenburg (ots)

++Brand einer Gartenlaube++ Am Samstag, 10.04.2021, gegen 01.33 Uhr, wird ein Brand einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage Bürgerfelde in 26127 Oldenburg gemeldet. Eine Gartenlaube mit Schuppen wird durch das Feuer total zerstört und zwei weitere beschädigt. Die Brandursache ist bisher unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

