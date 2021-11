Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Abfallcontainer angezündet - Kripo sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Montagabend gegen 20.15 Uhr bemerkten Zeugen in einem Park an der Hauptstraße einen brennenden Müllcontainer und informierten die Feuerwehr. Der Brand wurde schnell gelöscht. Menschen wurde nicht verletzt. Zeugen berichteten von zwei etwa 16 Jahre alten Jugendlichen, die mit Fahrrädern wegfuhren. Einsatzkräfte der Polizei konnten einen Jugendlichen, auf den die Beschreibung passt, in Tatortnähe antreffen. Die Kriminalpolizei in Dülken hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (1014)

