Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Straßenlaterne beschädigt

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Wasserstraße/Ecke Rüsterweg in Nordhorn eine Straßenlaterne. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Nordhorn unter der Nummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell