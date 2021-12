Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Bügelbrett und Adventskranz gelöscht

Warstein (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21. Dezember 2021) kam es in einem Wohnheim in der Hochstraße zum Brand eines Bügelbretts und Adventskranzes. Die beiden Brandgeschehen wurden durch Zeugen bemerkt und konnten selbständig gelöscht werden. Die Polizei geht in den beiden Fällen von Brandstiftung aus und hat ein Ermittlungsverfahren gegen eine Tatverdächtige eingeleitet. Bei den kleineren Bränden kam es zu einem geringen Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt. (reh)

