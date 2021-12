Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Budberg - Einbruch in Fahrzeugteilehandel

Werl (ots)

Einbrecher drangen zwischen Montagabend, 20.30 Uhr und Dienstagmorgen (21. Dezember 2021), 07.20 Uhr, in die Lagerhalle eines Fahrzeugteilehandels in der Straße "Am Maifeld" ein. Nachdem sie eine Tür zur Lagerhalle gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie unter anderem einige Autokatalysatoren. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben über den Einbruch oder Verbleib der Katalysatoren machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

