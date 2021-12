Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Alarmauslösung

Bad Sassendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (22. Dezember 2021) kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Schützenstraße um 1 Uhr zu einer Alarmauslösung. Polizeibeamte konnten an dem Geschäft ein aufgehebeltes Fenster auffinden. Im Inneren hatten die Einbrecher bereits mehrere Spinde durchsucht. Angaben zu möglichen Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht vor. Zeugen, denen etwas Verdächtiges im Umfeld des Supermarktes aufgefallen sein könnte, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

