Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert auf der Autobahn +++ Zeugen im Bereich Geestland gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB 27. Am 16.08.2021 befuhr ein 45-jähriger Ukrainer mit seinem Mercedes Sprinter gegen 14:45 Uhr die Autobahn in Fahrtrichtung Cuxhaven. Der Fahrzeugführer fiel Zeugen aufgrund von massiven Ausfallerscheinungen in Form von Schlangenlinien auf und wurde in der Folge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Stade wurde eine Sicherheitsleistung bei dem nun Beschuldigten erhoben, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Geestland. In der Zeit von Freitag, 13.08.2021 auf Samstag, 14.08.2021 begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses im Schmidtkuhlsweg in Langen und hebelten die Schließvorrichtung eines Gartenhauses auf. Aus dem Gartenhaus entwendeten der/die Täter zwei E-Bikes des Herstellers "Victoria" sowie mehrere Elektrowerkzeuge. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch mehr als 2000,- Euro betragen.

Bereits in der Zeit vom 09.08.2021 bis 14.08.2021 begaben sich unbekannte Täter auf ein rückwärtig gelegenes Grundstück eines Reihenhauses in der Straße "Zum Hasengarten" in Bad Bederkesa. Sie versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Da die Tür den Versuchen standhielt, gelang es dem/den Täter (-n) nicht, in das Haus zu gelangen. In beiden Fällen bittet das Polizeikommissariat Geestland, Beobachtungen oder Hinweise unter der Rufnummer 04743 928-0 mitzuteilen.

