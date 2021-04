Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Verbrauchermarkt

Oyten. In einen Verbrauchermarkt an der Hauptstraße sind am frühen Sonntagmorgen unbekannte Täter eingebrochen. Zwischen 3 und 4 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein und stiegen anschließend in den Markt ein, wo sie es scheinbar gezielt auf Tabakwaren abgesehen hatten. Mit diversen Zigarettenpackungen flüchteten sie schließlich unerkannt vom Tatort. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Fahrzeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Sachbeschädigung beim DOG

Verden. Unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag eine Scheibe des Domgymnasiums an der Grünen Straße eingeschlagen. Die betroffene Glastür wurde dabei völlig zerstört. Hinweise darauf, dass die Täter noch eingestiegen sind, liegen hingegen nicht vor. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Ermittlungen nach Drogenfahrt

Verden. Am Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 37-jährigen Autofahrer auf dem Niedersachsenring. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dass er zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten sogar noch Betäubungsmittel, das sich im Pkw befanden, sicher. Gegen den 37-Jährigen leitete die Polizei Verden diverse Verfahren ein. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zwei Verletzte auf der Hauptstraße

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (L133) wurden am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr zwei Personen verletzt. Ein 24-jähriger Skoda-Fahrer hatte zunächst abgebremst, um auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Ein nachfolgender 20-jähriger Mercedes-Fahrer war unachtsam und fuhr auf den Skoda auf. Der Kleinwagen rollte anschließende noch gegen ein Garagentor der Tankstelle. Der 24-Jährige sowie seine 36-jährige Mitfahrerin im Skoda erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Gegen den 20-jährigen Fahranfänger ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

