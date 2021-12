Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Fenster geöffnet und Kassenschublade gestohlen

Warstein (ots)

Ein geöffnetes Fenster und eine fehlende Kassenschublade samt Bargeld zeugen von einem Einbruch am Dienstag (21. Dezember 2021) zwischen 18.45 Uhr und 22.30 Uhr in eine Bäckerei an der Hauptstraße. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

