Bundespolizeiinspektion See Warnemünde

BPOL-See: Bundespolizei Boot verhinderte Unglück

Warnemünde (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 14:00 Uhr drohte die Segelyacht M auf die östliche Steinmole des Hafen Lubmin zu treiben. Der Bootsführer signalisierte seine Hilflosigkeit gegenüber dem in der Nähe befindlichen Bundespolizei Boot BP 63 "Altmark". Die Besatzung reagierte sofort, unverzüglich wurde eine Leinenverbindung hergestellt und somit das Unglück verhindert. Der deutsche Segler startete in Karlshagen, beim Einlaufen in den Hafen Lubmin fiel plötzlich der Motor aus. Windstärken um 5 in Böen 6-7 aus südwestlicher Richtung trieb das Fahrzeug schnell auf die Steinmole.

