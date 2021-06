Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf nach einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Bahnmitarbeiters

Dresden (ots)

Am 24.06.2021 kam es gegen 05:50 Uhr in der S-Bahnlinie S1 (Fahrtstrecke Pirna - Dresden) während einer Fahrkartenkontrolle in Höhe des Bahnhofes Dresden Zschachwitz zu einer körperlichen Auseinandersetzung indessen Folge ein Bahnmitarbeiter erheblich verletzt wurde. Grund dieser Auseinandersetzung waren zwei beteiligten Personen, welche nicht über die erforderlichen Fahrausweise verfügten. Im Zuge der Fahrscheinkontrolle wurde der männliche Täter immer aggressiver und handgreiflich gegenüber dem Bahnbediensteten. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde durch den noch unbekannten Täter ein unbekannter Reizstoff eingesetzt, so dass der Bahnmitarbeiter mittels eines Krankenwagens in ein Dresdner Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht werden musste. Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich mehrere Personen in dem Doppelstockwagen.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Bundespolizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Dresden unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell