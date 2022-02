Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrszeichen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++ Einbruch in Reifenhandel misslingt ++ Beim Garageneinbruch gestört ++

Rotenburg (ots)

Verkehrszeichen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Visselhövede. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte im Stadtgebiet in der Gartenstraße mehrere Verkehrszeichen gestohlen. Sie lösten drei Halteverbotszeichen aus den Halterungen und nahmen sie mit. Warum sie das taten und was sie mit den Schildern vorhaben, ist allerdings noch unklar. Hinweise erbittet die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0

Einbruch in Reifenhandel misslingt

Rotenburg. Unbekannte sind am Dienstagabend im Gewerbegebiet Hohenesch in die Lagerhalle eines Reifenhandels an der Ernst-Rinck-Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Tür auf. Als dabei ein Alarm auslöste, ergriffen die Täter vermutlich ohne Beute die Flucht. Trotzdem haben sie einen Schaden von rund eintausend Euro angerichtet.

Beim Garageneinbruch gestört

Sottrum. In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter versucht, in die Garage eines Wohnhauses am Gartenweg einzubrechen. Die Anwohner bemerkten die Tat und störten den Täter. Er ergriff die Flucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell