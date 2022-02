Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Behördliches Netzwerk kontrolliert Corona-Testzentren ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Behördliches Netzwerk kontrolliert Corona-Testzentren

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Scheeßel/Sittensen. Im Rahmen von Amtshilfe hat die Rotenburger Polizei am Donnerstag behördenübergreifende Kontrollen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Clan-Kriminalität unterstützt. Zielrichtung dieser, seit längerem vorbereiteten Aktion des "Netzwerks Sicherheitspartnerschaft" war die Überprüfung von vier Corona-Testzentren in Scheeßel und Sittensen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des zuständigen Gesundheitsamtes und des Ordnungsamtes des Landkreises Rotenburg, des Gewerbeaufsichtsamtes und des Hauptzollamtes Hannover (Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Lüneburg) trafen dabei folgende Feststellungen:

Im Testzentrum an der Zevener Straße in Scheeßel war der durchführende Mitarbeiter medizinisch nicht beschult. Da kein Ersatzpersonal mit den notwendigen Voraussetzungen gestellt werden konnte, musste das Zentrum vorrübergehend schließen.

Im Testzentrum an der Großen Straße in Scheeßel lag ein Haftbefehl gegen den durchführenden Mitarbeiter vor. Der Mann konnte die geforderte Summe aufbringen und durfte seine Tätigkeit fortsetzen.

Im Testzentrum an der Bahnhofstraße in Sittensen konnten die Einsatzkräfte zunächst keine Kontrolle durchführen. Die Öffnungszeiten waren wegen einer längeren Mittagspause kurzfristig geändert worden. Beim zweiten Anlauf am Nachmittag wurde eine Mitarbeiterin angetroffen, die arbeitsrechtlich noch nicht angemeldet war.

Im vierten Testzentrum Am Markt in Sittensen stellte sich heraus, dass dort FFP2-Masken ohne eine gewerbliche Anmeldung verkauft wurden.

Insgesamt stellten die kontrollierenden Behörden an allen Objekten Arbeitsschutzmängel und Verstöße gegen die Hygienebestimmungen fest.

Weitere Kontrollen durch das behördliche "Netzwerk Sicherheitspartnerschaft" sind geplant.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell