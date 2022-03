Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Behördliches Netzwerk setzt Kontrollen von Corona-Testzentren fort ++

Rotenburg (ots)

Behördliches Netzwerk setzt Kontrollen von Corona-Testzentren fort

Rotenburg/Zeven/Sittensen. Wie angekündigt hat die Rotenburger Polizei gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern "Sicherheitspartnerschaft im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Clan-Kriminalität" am Mittwoch weitere Kontrollen von vier Corona-Testzentren durchgeführt.

Neben Einsatzkräften der Polizei waren auch diesmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des zuständigen Gesundheitsamtes des Landkreises Rotenburg, des Ordnungsamtes der Samtgemeinde Zeven und des Hauptzollamtes Hannover (Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Lüneburg) daran beteiligt.

Überprüft wurden die Teststation-Covid19 an der Großen Straße in Rotenburg, das Testzentrum auf dem REWE-Gelände an der Labesstraße in Zeven, das Corona Testzentrum an der Bahnhofstraße - ebenfalls in Zeven und die Teststation-Covid19 an der Bahnhofstraße in Sittensen.

Das Testzentrum in Rotenburg musste nach der Kontrolle geschlossen werden. Wie bei der Kontrolle einer von der gleichen Betreiberin geführten Station in Scheeßel in der vergangenen Woche, war ein durchführender Mitarbeiter unzureichend medizinisch geschult. Außerdem fanden die Behörden geringe Verstöße gegen die vorgeschriebenen Hygienebestimmungen.

Besser lief es im Testzentrum auf dem Zevener REWE-Gelände. Die Beamten fanden nur geringe Verstöße gegen die Hygienevorschriften. Da in diesem Fall jedoch eine gewerberechtliche Anmeldung fehlte, leitete das zuständige Ordnungsamt ein Bußgeldverfahren ein.

Auch das dritte kontrollierte Testzentrum an der Zevener Bahnhofstraße musste seinen Betrieb einstellen. Hier wurden bereits abgelaufene Tests verwendet. Tests ohne abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum standen in der Station nicht zur Verfügung. Ob es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, überprüft die zuständige Behörde.

Fast ohne Beanstandung blieb die Teststation-Covid19 an der Bahnhofstraße in Sittensen. Die Einsatzkräfte fanden hier nur geringe Verstöße gegen die Hygienevorschriften.

Im Ergebnis erkannten die kontrollierenden Behörden mit Blick auf die Kontrollen der letzten Woche jedoch eine Verbesserung der Abläufe in den Zentren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell