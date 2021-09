Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Lieferwagenfahrer zeigt "verlorenen" Führerschein vor

Freiburg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen, 14.09.2021, auf der A 5 bei Weil am Rhein hat der Fahrer eines Lieferwagens seinen "verlorenen" Führerschein vorgezeigt. Gegen 10:20 Uhr war der 55-järhige kontrolliert worden und händigte den Polizeibeamten einen Kartenführerschein aus. Allerdings stellte sich bei einer Überprüfung seiner Personalien heraus, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ermittlungen ergaben, dass er den vorzeigten Führerschein 2006 als verlustig gemeldet hatte. Dieser wurde beschlagnahmt. Ermittlungen, nicht nur wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Falscher Versicherung an Eides Statt wurden eingeleitet.

