Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Arbeitsunfall

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde gegen 08:33 Uhr zu einem Arbeitsunfall in einem Betrieb an der Scharnhölzstraße gerufen. Dort ist ein Arbeiter aus ca. 7m Höhe vom Dach gestürzt. Der Arbeiter wurde vom Rettungsdienst und Notarzt medizinisch versorgt. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde durch den Notarzt ein Rettungshubschrauber angefordert. Der alarmierte Rettungshubschrauber landete auf der Straße "Im Gewerbepark". Anschließend wurde der Patient mittels Rettungswagen und Notarztbegleitung in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Nach Abtransport des Patienten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Straße "Im Gewerbepark" musste für ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden (Ne).

