Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Scheiben von Gebrauchtfahrzeugen eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Scheiben von Gebrauchtfahrzeugen eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. In der Nacht zum Montag sind auf einer Freifläche an der Einmündung Bremer Straße/Hermann-Löns-Weg drei ausgestellte Gebrauchtfahrzeuge beschädigt worden. Unbekannte schlugen an bei einem BMW und zwei Mercedes Fahrzeugen mehrere Scheiben ein. Die Polizei geht von einem beträchtlichen Sachschaden aus. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell