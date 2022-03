Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mängel geklärt - Testzentrum darf wieder testen ++

Rotenburg (ots)

Mängel geklärt - Testzentrum darf wieder testen

Zeven. Direkt im Anschluss an die Kontrollen der Corona-Testzentren in Rotenburg, Zeven und Bremervörde am vergangenen Mittwoch ist die Betreiberin einer Einrichtung unverzüglich tätig geworden. "Seitens der Betreiberin einer bemängelten Testeinrichtung in Zeven wurden mittlerweile Unterlagen nachgereicht, die eine verlängerte Nutzungsdauer der dort verwendeten Schnelltests ermöglichen. Daher konnte der Testbetrieb bereits am vergangenen Wochenende wiederaufgenommen werden", heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Rotenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell