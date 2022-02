Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Beförderungen bei der LG 12 Obergrüne

Iserlohn (ots)

Beim ersten Präsenz - Dienst der Löschgruppe 12 Obergrüne der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn konnten am vergangenen Sonntag, den 13.02.2022 unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorgaben lange erwartete Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen durch den Zugführer des Löschzuges Süd Brandinspektor Ralf Hosenfeld und den Löschgruppenführer der Löschgruppe Obergrüne Brandoberinspektor Dennis Schmoll durchgeführt werden.

Nach seiner Überstellung aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung der Löschgruppe Obergrüne im August 2021 und der erfolgreichen Teilnahme an der Stufe A der Grundausbildung, konnte der Kamerad Thorben Schreiber vom Feuerwehrmann-Anwärter zum Feuerwehrmann ernannt werden.

Marcel Tümena wurde vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert und Lena Brüske, bisher Oberfeuerwehrfrau, wurde zur Hauptfeuerwehrfrau befördert.

Durch seine Teilnahme am Lehrgang Gruppenführer-Basis am Institut der Feuerwehr in Münster konnte der Kamerad Stefan Englert vom Unterbrandmeister zum Brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr befördert werden.

Eine Ehrung wurde dem Löschzugführer des Löschzuges Süd zuteil. Brandinspektor Ralf Hosenfeld wurde für seine mittlerweile 40-jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr mit der silbernen Sonderauszeichnung des Verband der Feuerwehren NRW geehrt.

