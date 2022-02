Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Neuer stellvertretender Löschgruppenführer in Sümmern

Iserlohn (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch wurde das Amt des stellvertretenden Löschgruppenführers der Löschruppe Sümmern von Heinrich Geschwinder an Christian Loos übergeben. Die Veranstaltung konnte pandemiebedingt nur im kleinen Rahmen durchgeführt werden. Die Bestellungsurkunde wurde von Andreas Kästner (BF) übergeben. Zu den ersten Gratulanten zählten Sven Hellnigk, der stellvertretende Zugführer Nord und Marcel Pinkepank, der Löschgruppenführer. Heinrich hat in den letzteb 5 Jahren als stellvertretender Löschgruppenführer der Löschgruppe Sümmern einige Herausforderungen bewältigen müssen und stand dem Löschgruppenführer Marcel Pinkepank jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Nun geht dieser Lebensabschnitt zu Ende und die gesamte Löschgruppe Sümmern bedankt sich bei Heinrich und seiner Frau für die Mühen und freut sich, dass Heinrich der Löschgruppe weiter im Einsatzdienst erhalten bleibt. Der neuen rechten Hand von Marcel Pinkepank, Christian Loos, wünschen wir viel Spaß und Erfolg in seinem neuen Amt.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell