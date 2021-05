Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mit Zweirad gestürzt

Konstanz (ots)

Mit ihrem Motorrad ist eine 16-Jährige am gestrigen 3. Mai gegen 18 Uhr in der Schwaketenstraße gestürzt. Die Frau war dort in aufsteigender Richtung unterwegs, als sie auf Höhe einer Bushaltestelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, mit dem Randstein einer Verkehrsinsel kollidierte und schließlich stürzte. Die 16-Jährige wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit.

