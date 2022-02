Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Sturmtief -aktuelle Lage-

Iserlohn (ots)

Das Sturmtief Ylenia hat der Feuerwehr Iserlohn zwischen 21:45 Uhr (16.02.2022) und 08:00 Uhr (17.02.2022) 32 Einsätze beschert. Vornehmlich ging es bislang um umgestürzte Bäume, die von Fahrbahnen entfernt werden mussten. Im Einsatz sind Kräfte der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr. Die Einsätze verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet. Es gibt also keine Einsatzschwerpunkte. Die Dortmunder Straße ist zwischen dem Ortsausgang Gerlingsen und dem Kreisverkehr an der Schirrnbergstraße wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Verletzte sind bis jetzt nicht zu verzeichnen. Die in der Feuerwache an der Dortmunder Straße eingerichtete Technische Einsatzleitung beobachtet weiterhin die Lage und wird entsprechende Maßnahmen einleiten.

