Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Auffahrunfall auf der BAB 46

Iserlohn (ots)

Um 10:52 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug, dem Tanklöschfahrzeug und einem RTW auf die BAB 46 in Fahrtrichtung Hagen alarmiert. Dort kam es zu einem Auffahrunfall zwischen 2 PKW. Die Berufsfeuerwehr stellte den Brandschutz sicher und hat ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel abgestreut. Eine leichtverletzte Person wurde rettungsdienstlich versorgt. Nach etwa 30 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben werden. Die Autobahn war für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Hagen voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell