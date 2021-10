Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (24.10.) wurde an der Münsterstraße ein Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Hyundai i30 war auf dem Parkplatz Dörenther Klippen abgestellt und wurde seitlich links durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem Hyundai konnte gelber Fremdlack festgestellt werden. Der Unfallverursacher hat sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

