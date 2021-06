Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Lkw fährt in Langenhagen auf Pkw auf und flüchtet

Hannover (ots)

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin ist am Dienstag, 15.06.2021, durch einen Auffahrunfall an der Bothfelder Straße in Langenhagen leicht verletzt worden. Ein 40-Jähriger schob mit seinem Sattelzug ihren Opel über die Kreuzung Kurt-Schumacher-Allee und flüchtete. Die Polizei konnte den Lkw-Fahrer zwar ermitteln, benötigt jedoch noch Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die Opel-Fahrerin gegen 15:20 Uhr die Bothfelder Straße aus Richtung der Walsroder Straße kommend. An der Kreuzung zur Kurt-Schumacher-Allee hielt sie auf der rechten Geradeausspur hinter einem anderen Pkw an der roten Ampel.

Der erste Pkw setzte sich in Bewegung, als die Ampel auf "Grün" umschaltete. Noch bevor die 37-Jährige aus Langenhagen losfuhr, prallte der hinter ihr fahrende Sattelzug auf das Heck des Opels und schob den Pkw mit mehreren Anstößen über den Kreuzungsbereich hinweg. Nachdem die Frau ihren Pkw nach rechts an die Kurt-Schumacher-Allee lenkte und anhielt, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt auf der Bothfelder Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße fort. Die Langenhagenerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen.

Über das Kennzeichen und die Spedition ermittelte die Polizei schnell den 40-jährigen Fahrer der Sattelzugmaschine mit Auflieger. Gegen den Mann aus Bad Harzburg wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, um Mithilfe. Der Verkehrsunfalldienst Hannover nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 0511 109-1888 entgegen. /nzj, ram

