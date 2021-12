Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Taschendiebe im Discounter

Ahaus (ots)

Sie war nur 20 Minuten in einem Discounter in Ahaus: An der Kasse stellte eine Kundin am Donnerstag fest, dass ihr die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet worden war. Zugetragen hat sich das Geschehen an der Coesfelder Straße zwischen 09.20 und 09.40 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

