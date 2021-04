Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verstoß gegen Corona-Verordnung in Gastbetrieb:

Aufgrund eines Hinweises überprüfte die Streifenwagenbesatzung am Mittwoch, den 21.04.2021, gegen 22.50 Uhr, eine Gaststätte in der Herzog-Wilhelm-Straße. Wie sich herausstellte, hielt sich dort eine Gruppe von 6 Personen auf. Es wurden offensichtlich Getränke an die Gäste verkauft und ein Glücksspielbetrieb zugelassen. Die Polizeibeamten forderten die Gäste auf das Lokal zu verlassen. Gegen alle 6 Personen wurde anschließend ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

