Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfall bei Einsatzfahrt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Polizeibeamtinnen bei einem Verkehrsunfall in Alstätte am Mittwochabend zu. Die Polizistinnen waren auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Haaksbergener Straße aus Richtung Münsterstraße kommend in Richtung "Baumwollstraße" (B70) unterwegs. In Höhe der Einmündung Wellhaarstraße kam es zu einem Zusammenstoß des Polizeifahrzeugs mit dem Van einer 53-Jährigen. Die Ahauserin hatte die Haaksbergener Straße ebenfalls in Richtung B70 befahren und wollte unmittelbar hinter einer Verkehrsinsel nach links in die Wellhaarstraße abbiegen. Die Polizeibeamtinnen waren zum Überholen der Ahauserin und weiterer Fahrzeuge auf die Gegenspur gefahren und passierten die Verkehrsinsel linksseitig. Eine Leichtverletzte wurde ambulant behandelt, eine ärztliche Versorgung der zweiten Beamtin war nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. Den Unfall nahmen aus Neutralitätsgründen Beamte der Polizeiwache Gronau auf. Der Grund der Einsatzfahrt war die Unterstützung bei einer Verfolgung eines flüchtenden Autofahrers durch andere Polizeikräfte.

