Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfall der kuriosen Art

Vreden (ots)

Aufgefahren ist ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Vreden einem Wagen eines ebenfalls 38-jährigen Borkeners. Zu dem Unfall kam es am Mittwoch auf dem Südlohner Diek: Der Autofahrer musste dort dem Lkw zunächst ausweichen, da der Lkw vor dessen Fahrzeug von einem Betriebsgelände auf die Straße gefahren war. Er überholte den Lkw und ordnete sich vor ihm wieder ein. Dabei habe er sich verschaltet und der Wagen habe stark an Geschwindigkeit verloren, gab der Borkener an. Bei der Kollision verletzte sich der Autofahrer. Der Mann wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

