Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 21 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch in Gronau zugezogen. Die Gronauerin überquerte gegen 15.00 Uhr die Gronauer Straße, um ihre Fahrt auf der Straße an der Eßseite fortzusetzten. Dabei kreuzte der Wagen eines 51-Jährigen. Der ebenfalls aus Gronau kommende Autofahrer wollte von der Straße An der Eßseite nach links auf die Gronauer Straße einbiegen. Die ungleichen Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Die Leichtverletzte gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der Sachschaden wird mit rund 1.600 Euro beziffert.

