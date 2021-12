Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen in Socke und Mund versteckt

Gronau (ots)

Angeschlagen auf Amphetamine sowie Cannabis ist ein Drogentest bei einer 28-Jährigen am Mittwochnachmittag in Gronau. Polizeibeamte hatten die E-Scooterfahrerin auf der Hermann-Ehlers-Straße angehalten. In der Polizeiwache entnahm die Frau ein kleines Tütchen aus einer Socke und versteckte es im Mund: Unbeobachtet blieb das nicht. Das mutmaßliche Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher. Ein Arzt entnahm der 28-Jährigen eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

