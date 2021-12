Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Ahaus (ots)

Einen Rucksack mit Kleidung sowie eine Handtasche samt Geldbörse erbeuteten Unbekannte auf einem Parkplatz im Waldgebiet Bröcke in Ahaus. Die Sachen lagen in einem am Gescher Damm geparkten Wagen. Um in das Innere zu gelangen, schlugen die Einbrecher eine Seitenscheibe ein. Zu dem Geschehen auf dem ersten Parkplatz linksseitig aus Richtung Ahaus gesehen kam es am Mittwoch zwischen 16.20 und 17.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen - ein Auto ist kein Tresor!

