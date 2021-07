Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Keller

Menden (ots)

Unbekannte sind am Dienstag oder in der vorhergehenden Nacht in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Rosenweg eingedrungen. Sie knackten die Vorhängeschlösser mehrerer Kellerabteile und entwendeten Elektrowerkzeuge der Marke Makita. (cris)

