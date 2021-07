Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Staubsauger-Automaten geleert/ Schuleingangstür beschädigt

Hemer (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurden an einer Tankstelle an der Hauptstraße mehrere Staubsauger- und Hochdruckreiniger-Automaten aufgebrochen. Die Täter leerten die Münzgeldschächte.

An der Grundschule an der Berliner Allee wurde eine Eingangstür beschädigt. Unbekannte zertrümmerten am Dienstagvormittag die Verglasung mit einer Glasflasche. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell