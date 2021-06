Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf-Fahrer ohne Fahrerlaubnis entzieht sich Kontrolle - Fahrer ermittelt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oebisfelder Straße, B 188

05.06.2021, 21.12 Uhr

Samstagabend entzog sich ein 24-jähriger Wolfsburger mit seinem Golf auf der Berliner Brücke einer Verkehrskontrolle. Dabei stieß er beim Abbiegen gegen eine Ampel und flüchtete erneut. Der ermittelte Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Eine Streifenbesatzung wollte den Golf-Fahrer auf der Berliner Brücke kontrollieren. Der Wolfsburger erhielt über die TOP-Anlage des Funkstreifenwagens die Hinweis "Bitte Folgen". Zunächst erweckte der 24-Jährige den Anschein, dieser Aufforderung nachzukommen. Als das Polizeifahrzeug auf der Oebisfelder Straße nach rechts auf die Parkplätze am Allerpark abbiegen wollte, scherte Golf-Fahrer aus und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Vorsfelde. Die Streifenbesatzung fuhr hinterher und konnte den 23-Jährigen überholen. Im Rückspiegel konnten die Besatzung erkennen, dass der Wolfsburger plötzlich nach links auf die Westumgehung in Rtg. Rühen abbog und dabei gegen eine Ampel stieß.. Danach flüchtete er von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer ermittelt werden. Wie sich herausstellte, hat er keinen Führerschein. Verletzt wurde zum Glück niemand.

