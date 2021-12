Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Wagen mutwillig beschädigt

Isselburg (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag in Isselburg-Anholt die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Die Tat geschah an der Edmund-Janssen-Straße, wo das Fahrzeug auf einem Stellplatz gestanden hatte. Der Täter entwendete ersten Erkenntnissen nach nichts aus dem Inneren des Wagens. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

