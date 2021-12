Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Fahrzeug von Einfahrt entwendet

Heiden (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag in Heiden ein Auto gestohlen. Die Täter entwendeten einen grau lackierten Ford mit AH-Kennzeichen. Der Wagen hatte auf der Einfahrt eines Grundstücks an der Straße Lohauser Esch gestanden. Wie die Unbekannten an das Fahrzeug gelangten, ist ungeklärt. Möglicherweise machten sie sich die Keyless Go-Verriegelung des Autos zu Nutze: Tätern gelingt es leider immer wieder, das elektrische Signal zwischen einem Schlüssel und einem Fahrzeug zu verstärken und es auf diesem Weg zu öffnen. Die Polizei appelliert erneut, derartige Schlüssel abgeschirmt aufzubewahren, etwa in einem verschlossenen Metallbehälter. Hinweise zu dem aktuellen Fall erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

