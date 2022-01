Polizei Aachen

POL-AC: Einsatz im Hotel: Berauschter Gast randaliert - Polizei findet Drogen

Aachen (ots)

Gestern Morgen (06.01.2022) kurz nach 6 Uhr riefen Angestellte eines Hotels am Marschiertor die Polizei - ein Gast randaliere in seinem Zimmer und sei nicht zu beruhigen. Den Polizisten bot sich ein chaotisches Bild: Das Zimmer war stark unterwohnt, diverse Möbel und Gegenstände beschädigt und der 38- jährige Hotelgast machte einen unter Drogen und Alkohol stehenden Eindruck. Aufgrund dieser Tatsache beendete man sofort die weitere Beherbergung des Mannes und verwies ihn des Hauses. Beim Zusammenpacken seiner Habseligkeiten fanden die Beamten mehrere abgepackte kleinere und größere Drogenpakete mit augenscheinlich Marihuana, Haschisch und synthetischen Drogen darin. Im Innenhof des Hotels, direkt unter seinem Zimmer, fand man weitere Drogen sowie eine Schreckschusswaffe. Insgesamt stellte die Polizei gut 200 g Marihuana und geringe Mengen an anderen weichen und harten Drogen sowie die Waffe sicher.

Der 38- jährige Aachener wurde in Gewahrsam genommen. Er steht in dringendem Tatverdacht mehrere Sachbeschädigungen begangen sowie rechtswidrig Drogen besessen und damit Handel getrieben und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, Strafverfahren wurden eingeleitet. (pw)

